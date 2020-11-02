Светлана Лобода произвела фурор необычным внешним видом и чувственным перформансом

Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала подготовку и "кусочек" выступления (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лобода исполнила хит "Танцы с волками" под аккомпанемент оркестра. Артистка, которая как правило, любит эпатировать откровенными сценическими образами, бессовестно хвастаясь привлекательной фигурой, в этот раз вышла на сцену в длинном платье-балахоне, меховой накидке, кожаных перчатках выше локтей и с черной шалью на голове.

Певица вызвала эмоциональный отклик у публики этой работой и раскрыла детали в подписи:

"Песня «Танцы с волками» стала одной из самых любимых вами в Superstar show. Вы очень долго просили выпустить ее, и теперь она доступна на всех цифровых площадках в «живом» исполнении. Специально для лирического блока нашего шоу, надеюсь, вы все его посмотрели, мы пригласили оркестр @violante_orchestra_official с которым репетировали около месяца, чтобы придать песням особенно глубокое и чувственное звучание❤️", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Какие же Вы КЛАССНЫЕ))"

"С первых нот мурашки по коже💔"

"Очень любим эту трогательную песню🥺"

"Лободуся ОБОЖАЮ все ваши песни до единой 😘😘😘"

"Боже как же прекрасна эта песня, эта музыка, просто разрывает душу с первых секунд ❤️"

"От этой песни мурашки по коже 💔 Разрывает сердце на мелкие кусочки..."

Ранее мы сообщали, Лобода изумила фото в черном мини-платье с блестками. Девушка козырнула стройными ножками и "вкусным" декольте.

«Ну держитесь», «невероятно красивая», «просто супер», «очень жарко», «красотка», «ты сам идеал», «хороша, чертовка», - не удержались поклонники, чтобы не похвалить кумира.

Напомним, игривая Лобода в узких шортах нагнулась перед камерой, засветив лишнее

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