Популярная певица Светлана Лобода показала, насколько может быть страстной и пластичной

Звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" короткий ролик, сделанный во время прогулки, передает Politeka.net. Она предстала перед поклонниками в роскошном синем топе с пояском и смелым декольте, туфлях на шпильках, а также в черных миниатюрных шортиках, стройные ноги знаменитой красотки при этом остались почти полностью обнажены.

На опубликованных кадрах Светлана Лобода прогулялась по длинному коридору с колоннами, в какой-то момент она развернулась, начала танцевать и элегантно перебирать руками - бедра так и мелькают в ролике. Затем пошла в направлении камеры, томно приложив ладони к губам, а напоследок показала лицо крупным планом.

Ранее Светлана Лобода удивила эффектным образ во время недавнего онлайн-концерта. Певица надела узкие штаны из латекса, а также темно-зеленую блузки с широким поясом, длинными рукавами и просто бездонным декольте, открывшем тело до самого пупка.

Внешний вид звезды получился несколько брутальным и дерзким, но при этом Светлана осталась женственной, изящной и соблазнительной благодаря туфлям на шпильках и элегантному аксессуару в виде солнцезащитных очков.

Напомним, игривая Лобода в узких шортах нагнулась перед камерой, засветив лишнее

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