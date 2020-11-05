Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала максимально соблазнительный образ

На кадрах красотка сидела в кресле. Звезда была в сапогах, колготах из сеточки и корсете. Анастасия дополнила образ плеткой, а волосы собрала в хвост. Кумейко снимала себя и расставила ноги на ролике, делая кадры максимально горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Маленькая вечеринка никого не убила", - написала Настя под фото.

Фанаты посмотрели ролик 13 тысяч раз и написали комментарии:

"Вау", "Это соблазнительное превращение", "Ах да, вот как выглядит это", "Какая вы красотка", "Богиня", "Очень-очень", "И никому лупануть)", "Уматная коса!!!", "Решила разбудить в себе Аллегрову??))", "Никто-никто", "Фото, оправдывающее ник", "Ты такая опасная девушка", "А вам идет", "Прекрасная, это прекрасно", "Госпожа в здании".

Сообщалось, что экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает как Dj Nana, впечатлила красотой в образе Малефисенты.

«Dj Nana в образе Малефисенты. Хэллоуин приближается», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Кумейко в образе голливудской звезды Анджелины Джоли смотрится даже лучше, чем оригинал.

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