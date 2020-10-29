Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала мужа и удивила смелым образом

Как пишет Politeka.net, певица выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" запись фрагмента своей новой песни "Водопады", который исполнила вместе с Русланом Квинтой (чтобы посмореть и послушать, скрольте страницу до конца).

В коротком ролике муж Анастасии предстал в полурасстегнутой белой рубашке с закатанными рукавами. Руслан Квинта вовремя придержал руками зеркало, и в нем отразилась экс-участница Nikita в смелом платье телесного цвета. От чашечек бюста отходят тонкие нити, которые придерживают платье на шее, при этом открывают пикантный вид на бездонное декольте. Образ исполнительницы довершил яркий вечерний макияж и аккуратная прическа.

Ранее Анастасия Кумейко показала очередную порцию танцев у холодильника. Знаменитость показалась поклонникам без бюстгальтера, прикрыв грудь одними лишь руками. Она потанцевала в обтягивающих джинсах, поворачиваясь в разные стороны, и продемонстрировала идеально стройную фигуру.

«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - говорится в сообщении.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".