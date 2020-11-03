Судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар внезапно нашла нових фаворитов после похвалы Надежды Мейхер

Как сообщает Politeka.net, организаторы посвятили 10 эфир популярного шоу празднику Хэллоуин и заставили участников обменяться партнерами. Надежда Мейхер станцевала венский вальс с Максом Леоновым, который до этого выступал в паре с Сантой Димопулос.

После череды неудачных номеров певица произвела настоящий фурор как на зрителей, так и на суддей. Максим примерил образ знаменитого вампира Графа Дракулы, а Надежда стала его возлюбленной-жертвой. Своим танцем пара вызвала многократные крики "Браво" и завоевала самую высокую оценку жюри - 118 баллов.

Влад Яма похвалил танцоров и назвал их выступление профессиональным. Екатерина Кухар, которая по большей части едко критикует участников, на этот раз сменила гнев на милость и весьма тепло высказалась об увиденном.

"Это был лучший вальс этого сезона... У нас появилась надежда, что мы увидим вас в суперфинале", - заявила судья и посоветовала Надежде Мейхер сдерживать свои эмоции.

Не прошло и дня, как Екатерина Кухар назвала другой лучший номер. В сториз "Инстаграм" она объявила "фаворитом эфира" танец Сергея Мельника и Яны Цибульской, которые исполнили танго. Примечательно, что пара тоже сыграла страстных вампиров.

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Как сообщала Politeka, Мейхер после опасного трюка оправдалась за провал на "Танцях з зірками": "Парням не удалось...".

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