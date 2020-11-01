Модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, впечатлила образом из спальни

Как сообщает Politeka.net, красотка разместила в социальной сети "Инстаграм" новое фото, которое сделала на фоне белой стены. Она нарядилась в белую блузку и обтягивающие синие джинсы, простая одежда подчеркнула ее выдающиеся формы. Анастасия Квитко повернулась к камере полубоком, посветив выпуклым бюстом, округлыми ягодицами и мускулистыми бедрами. Волосы девушка оставила распущенными, а сама зажмурилась для безмятежного вида.

На фото также можно рассмотреть уголок кровати. Судя по описанию, Анастасия совсем недавно проснулась и оделась для нового дня.

Пользователи социальной сети в комментариях оценили внешность модели и оставили ей много теплых отзывов:

"В красивом наряде ты выглядишь потрясающе 😉"; "Как ты забралась в эти джинсы"; "Доброе утро, принцесса"; "Благословенная великолепная королева 💕😍😘🌹💯🔥😊"; "Доброе утро, ты всегда выглядишь красивой 😍"; "Роскошные волосы"; "Привет 😊 самая красивая женщина на земле"; "Красивая, какое драгоценное тело, ты богиня, я люблю тебя😍😍❤️"; "Королева красоты"; "Мое сердце аж замирает, когда я вижу тебя😍"; "да как ты прекрасна, фигурка супер, а грудь - прелесть".

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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