53-летний Филипп Киркоров порадовал внезапными переменами в жизни

Как передает Politeka.net, артист поделился любопытным фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на фоне одной из достопримичательностей в Дубае.

На фото сразу шестеро Киркоровых - в разных пестрых нарядах и самых неожиданных позах.

В подписи артист объяснил, почему "размножился".

"Впервые за 9 месяцев представляю большой концерт! Уже сегодня в Дубаи шоу #цветнастроения 💥 Когда рад, что наступил долгожданный день - но образов и дел столько, что хочется создать пару своих клонов... #размножьсебя Побегу готовиться! Устрою вечером жаришку 🔥", - сообщил счастливый Киркоров.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, поздравляя певца с концертом:

"Красавцы 😍👍👍🌹💐мне бы такого одного😂😂😂"

"Слишком много Филиппа на один квадратный сантиметр 😄 хотя... наверное, хорошего мужчины много не бывает 😉"

"Зажгите там сегодня. 😘 Да, иногда хочется, чтобы у тебя было пару клонов, чтобы все запланированное сделать 🤪 Look что надо на фоне "Паруса"! 👍👍"

"Мальчик 20 лет👍"

"Ура 🥳 Поздравляю 🚀🥳"

"Поздравляю. Успеха и долгой жизни программе 🌟"

"Как , у Малахова Андрея фотка😜"

Ранее мы сообщали, Киркоров опубликовал кадры, как забавляется на пляже с детьми. Артист в полосатых плавках разбежался и запрыгнул в воду, где уже плескались Алла-Виктория и Мартин-Кристин.

При этом рядом с певцом засветилась загадочная брюнетка.

Напомним, Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример"

Также Politeka писала, что Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».