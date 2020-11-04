53-летний Филипп Киркоров порадовал внезапными переменами в жизни
Как передает Politeka.net, артист поделился любопытным фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на фоне одной из достопримичательностей в Дубае.
На фото сразу шестеро Киркоровых - в разных пестрых нарядах и самых неожиданных позах.
В подписи артист объяснил, почему "размножился".
"Впервые за 9 месяцев представляю большой концерт! Уже сегодня в Дубаи шоу #цветнастроения 💥 Когда рад, что наступил долгожданный день - но образов и дел столько, что хочется создать пару своих клонов... #размножьсебя Побегу готовиться! Устрою вечером жаришку 🔥", - сообщил счастливый Киркоров.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, поздравляя певца с концертом:
"Красавцы 😍👍👍🌹💐мне бы такого одного😂😂😂"
"Слишком много Филиппа на один квадратный сантиметр 😄 хотя... наверное, хорошего мужчины много не бывает 😉"
"Зажгите там сегодня. 😘 Да, иногда хочется, чтобы у тебя было пару клонов, чтобы все запланированное сделать 🤪 Look что надо на фоне "Паруса"! 👍👍"
"Мальчик 20 лет👍"
"Ура 🥳 Поздравляю 🚀🥳"
"Поздравляю. Успеха и долгой жизни программе 🌟"
"Как , у Малахова Андрея фотка😜"
Ранее мы сообщали, Киркоров опубликовал кадры, как забавляется на пляже с детьми. Артист в полосатых плавках разбежался и запрыгнул в воду, где уже плескались Алла-Виктория и Мартин-Кристин.
При этом рядом с певцом засветилась загадочная брюнетка.
Напомним, Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример"
Также Politeka писала, что Киркоров засветил сына и дочь в школьной форме, кадры семейной идиллии: «Ого, ножки как у Поляковой!».