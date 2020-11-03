Счастливый Филипп Киркоров показал, как отдыхает с детьми на море

Российский певец выложил на своей странице в "Инстаграм" видео, которые записал прямо во время купания, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

На видео Киркоров в полосатых плавках бежит и прыгает в воду, где начинает резвиться вместе с детьми.

Кроме того, на кадрах можно заметить некую молодую женщину рядом с детьми Киркорова.

«Филипп, а трусилеты у вас просто 👍👍👍. Просто 🔥🔥🔥», «Тоже хочу быть вашим ребёнком», «Хорошего отдыха. 🙌 какие же красивые детки», «Какие детки», «Какая красота и радость! 🌊🐬❤️🎉 Зарядили нас хорошим настроением на целую неделю!!!», «Филипп! Какая прелесть 👍❤️ 😉 Чудесное и веселое видео😇 Зарядили позитивом на весь день», «Папа на одной волне с детьми, супер, счастливые дети, хороший папа!», «Смотришь на Вас - и душа отдыхает!!!!!! Наслаждайтесь каждой минутой❤️», "Киркоровы, вы – классные", - пишут в комментариях.

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