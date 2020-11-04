«Ветераны» российского шоубиза Алла Пугачева и Надежда Бабкина стали объектом горячих споров в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц Примадонны в Инстаграм опубликовали свежее фото, на котором артисток «подловили» вместе.

В кадре 71-летняя Пугачева с неброским макияжем позировала в темном пиджаке в полосу, узких черных джинсах и кремовой блузе. Стильный образ дополнили удачные украшения и коронная пышная прическа.

Судя по комментариям, ярко накрашенная 70-летняя Бабкина уступила Пугачевой - мол, выглядела не столь современно. На ней было цветастое длинное платье черного цвета и джинсовая курточка. Неизменная красная помада, а также коричневая сумочка с вышивкой и крупные серьги дополнили образ.

«Дружба — самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если бы он имел все остальные блага», - говорится в подписи к фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, сравнивая двух артисток:

«Надежда против Аллы бабище, а Аллочка просто красотка.🌹👏» - «Это старое фото. Сейчас после очередной пластики Надежда схуднула и выглядит намного моложе АБ. "Примадонна" хорошо выглядит только за счёт фотошопа, а так ужас ужасный» - «обе выглядят смешно. Перекошеные пластикой лица...Еще пару вмешательств и будут вообще неузнаваемы...»

«У бабкиной лицо сделали на 50 лет, молодцы старушки»

«Руки возраст выдают! 👎»

«Бабкина одета жуть. Модный приговор не хочет ее переодеть?»

«Молодцы, талантливые, счастливые, стильные на радость себе и окружающему миру👍🏻☀️👏🏻🙏»

«Две молодухи блин»

«Бабищи. Даже с пластикой 🙁»

«Дружба - да, если не конкуренты 😍»

«Одна стильная, другая одета соответственно своей фамилии!!)»

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.

Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.