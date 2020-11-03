Маленькая Лиза, дочка Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и известного юмориста Максима Галкина, не перестает удивлять соцсети своими публикациями

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц девочки в Инстаграм появилось новое видео, на котором маленькая Лиза, одетая в "королевскую мантию", торжественным шагом подходит к нарядной новогодней елке.

"Скоро.. ❤️😍", – подписано видео.

Очевидно имеется ввиду, что несмотря на сложный, 2020 год, новогодние праздники, до которых уже рукой подать, принесут людям традиционную радость и веселье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 3 Ноя 2020 в 5:32 PST

Фанаты с умилением отреагировали на это милое видео, о чем написали в многочисленных комментариях.

Также они поставили под видео большое количество лайков.

"Маленькая Герда- ангелок! Скоро, скоро А ёлочка Это просто КРАСОТА 👍👍👍❤️❤️❤️ Королева! Какая Лизочька красивая", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Лиза Галкина предстала в белой футболке с милым принтом: зеброй и львом, а ее белокурые вьющиеся волосы растрепаны, словно девочка только-только проснулась. Лиза находится в ванной комнате, за ее спиной висит высокое зеркало и лежат инструменты для завивки. Малышка лучезарно и широко улыбается, благодаря этому можно заметить, что у Лизы выпали передние молочные зубы.

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой.

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.

Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать.