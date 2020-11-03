Известная украинская телеведущая Леся Никитюк покорила видами в обтягивающем платье

Звезда ведет активный образ жизни и успевает демонстрировать свои наряды, передает Politeka.net. Никитюк в этот раз разместила снимок в Инстаграм, показав свои идеальные формы.

Телеведущая позировала в красивом обтягивающем платье, с разрезом на руках и плетением. Наряд был немного приспущенным с плеч, а также оголил ее стройные ножки.

Звезда вытянула ноги в грубых ботинках, а также продемонстрировала идеальный вид сзади - свои упругие ягодицы.

"Всем хорошего вечера .. а я на ШИНОМОНТАЖКУ😁", - написала знаменитость.

За час пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Была бы ты со мной, я бы тебе сам починил машину, а так ты выбрала не меня😢 тратьте деньги ❤️", "Ого 🍑", "Хорошего вечера, Леся", "Возьмите Лесю замуж, уж больно счастливая))", "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Пора NK петь о твоих ногах, хватит заморские Ж восхвалять ☺️", "Аж глаза ослепило 😍😍😍❤️❤️❤️", "Леся, потрясающе выглядишь!!!🔥👍😍❣️🍁🍂🍁", "Вот это леди", "Красоточка", - написали пользователи сети.

Напомним, Леся Никитюк решила позарится на амплуа Ольги Фреймут, как эксперта в вопросах этикета.

Никитюк в шутливом ролике показала, как нужно есть вареники с вишней. Сперва она откусила половину, и красная ягодная начинка потекла ей просто по руке.

Затем Никитюк показала свою руку и отметила, что чтобы такого не произошло, вареник нужно есть целым.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.