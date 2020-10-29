Леся Никитюк в коротких шортах показала, как расслабляется на свежем воздухе

Популярная украинская ведущая поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На новом фото Леся расслабленно позирует на скамейке в тени пышного куста. Ведущая одета во все черное: на ней короткий топик, мини-шорты с завышенной талией, накинутая сверху рубашка и стильная шляпка. Дополняют образ массивные черные ботинки.

Леся беспечно присела на лавку, подняв и слегка наклонив согнутую в колене ногу. Вся ее поза выглядит уверенно и непринужденно.

Поклонники ведущей тут же принялись обсуждать ее новую публикацию.

«Время норм, красуня», «Ну капец я не могу. ВЫ БОГИНЯ!», «Королева!», «хороша чертовка!», «Сидеть раскорячившись девушке - это прикольно? Кто вас воспитывал?», «Не завидуйте, красивая девочка) Есть что показать вот и показывает!», «Такие ноги грех не выставить. Лесина одна нога аж в комнате у меня», «Очень идет этот стиль», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Леся опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в золотисто-бронзовом наряде.

Безумный вырез на груди и не менее безумный внизу, доходящий аж до трусиков, будоражит фантазию. Более того, блондинка подлила масла в огонь, не надев бюстгальтера и показав упругие прелести.

Леся в черных чулках, с ярким макияжем и идеальной укладкой, расставила ножки и хищно посмотрела в камеру, ухватившись за локон.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.