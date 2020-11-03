34-летняя российская певица, блогерша и звезда "Дом-2" Ольга Бузова раскрыла детали своих тренировок на льду

Звезда сейчас принимает участие в проекте "ледниковый период", передает Politeka.net. Партнером певицы стал олимпийский чемпион танцев на льду Дмитрий Соловьев. Пара стала фавориткой зрителей, ведь каждое ее выступление удивляет.

Звезда рассказала, как проходят ее тренировки. В своем Инстаграм Ольга разместила снимок, который был сделан в перерыве между занятиями.

Артистка предстала в обтягивающем топике и лосинах, также красотка надела маленькую юбочку, похожую больше на пояс. Ольга распустила волосы, которые легли красивыми волнами.

"Каждый день я клею пластыри на пальчики, надеваю тренировочный костюм, наколенники, затягиваю шнурки своих коньков⛸, и выхожу на лёд🧊.

Мир 🌍 для меня на эти часы словно замирает ✨💫 ...есть только лед, наша музыка, мой партнер и тренеры 🙏🏻", - написала певица.

Ольга призналась, что еще год назад не поверила бы, что будет кружить в поддержках, но сейчас это ее реальность.

"Еще раз убеждаюсь, что в жизни все возможно... и вот, я вспоминаю, как в детстве смотрела фигурное катание с замиранием сердца, а теперь сама смогла прикоснуться к этому потрясающему спорту, даже больше, чем спорту - это искусство 🙏🏻 Мой низкий поклон и уважение всем фигуристам 🙏🏻", - написала звезда.

Бузова отметила, что все тренировки и выступления стоят потраченного времени.

"Хорош ныть !!! Цену себе набиваешь🙈", "Шикарная 😍😍😍👍🏼👍🏼👍🏼", "Наша умничка♥️♥️♥️♥️ты красотка,удачи в выступлениях", - написали пользователи сети.

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