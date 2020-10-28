Известная скандинавская модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной в мире по версии мужчин, показала себя и цветущие дни

На фото красавица позировала в топе и шортиках. Девушка волосы оставила распущенными, а образ дополнила свежим мейкапом. Хильде выбралась на природу, где в разных ракурсах показала все достоинства фигуры. На одном из кадров Осланд показала и упругую пятую точку, развернувшись спиной к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Весенние дни", - подписала кадры Хильде.

Фанаты за час поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот пост определенно заслуживает короны!", "Не знаю, почему она бросила меня", "Самая лучшая красивая женщина", "Ты самая потрясающая девушка в этом приложении", "Давай родим ребенка !!!!", "Вы выглядели просто чудесно", "Какой прекрасный способ начать свой день. Выглядит как всегда шикарно, Хильди", "Великолепная красота и завораживающие виды".

Сообщалось, что популярная модель с яркой норвежской внешностью Хильде Осланд смогла поразить жаркими фото в белье.

Девушкой в родной Норвегии восхищаются тысячи поклонников, ведь стройная блондинка не оставляет никого равнодушными. При этом модель уже прозвали скандинавским эталоном женщины.

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