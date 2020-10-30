Популярная модель с яркой норвежской внешностью Хильде Осланд восхитила нежным образом на пляже

Модель любит привлекать к себе внимание благодаря уникальной внешности. Каждый день Хильде делится в своем Инстаграм новыми фото, видео и Стори из отдыха. В этот раз она показала, как проводила время на пляже.

Девушка стала известна за пределами Норвегии после того, как начала модельную карьеру и начала вести свой профиль в социальной сети. Она публикует довольно яркие фото в одном стиле – показывая фигуру в белье или бикини. Стройная беловолосая красотка даже была прозвана мужской аудиторией как эталон красоты и самая красивая женщина в мире.

При этом сама Хильде не отрицает: ей льстит подобное внимание. В этот раз она показала, как отдыхала на пляже в джинсовом комбинезоне, сняв одну лямку с плеч и посветив при этом бюстом в ярко-розовом купальнике

«Фотографии на iPhone в этот раз 🤳 (забыл камеру 😆) вы можете отличить? 🤔💙🌊», - написала Хильде.

Вот как реагируют в сети:

«Сколько времени в IG, чтобы получить почти 4 млн подписчиков. Полностью согласен и понимаю; У тебя красивое и особенное лицо, которое я так люблю; 😍 Эрмоса !! 💞💞; Как настроение?; У кого-нибудь есть что-то длинное и большое? 🤤🤤😜; 👏 Очень хорошо!; Все еще выглядишь так мило 💕 выстрел на поражение; Почему ты такая красивая; Как никогда красиво; Красиво 😘; Абсолютно идеально;Я как всегда хорошо выгляжу; Так очаровательны!!! 😍❤️; Милая девушка❤️🙈; милая действительно очень-очень горячо в розовом».

В профиле Хильде можно найти много фото, на которых модель позирует в кружевном белье на природе, чтобы прорекламировать модный бренд. В этот раз модель надела пикантное белье белого цвета с мелким принтом в цветочек и глубоким разрезом прямо на бюсте, отчего может показаться, будто лифчик просто порвался.

Именно данная пикантная деталь образа привлекла фанатов к себе:

«Красивая женщина😘; Вкусно; Я хочу тоже иметь тоже такое тело 🔥🔥; просто идеальная детка🔥💓👌; Безумие🤘🤘🤘😁🔥; не хватит комплиментов, чтобы описать👅👅; Эти сверкающие глаза 🤗🤗🤗❤; только Твои глаза пронзают мою душу! Я смотрю в твои глаза и чувствую себя голым! Вау!; Красиво 🔥🔥😍⭐️».

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