Популярная модель с яркой норвежской внешностью Хильде Осланд похвасталась идеальной фигурой в "рваном" бикини

Девушка активно набирает популярность за пределами своей страны, активно публикуя на странице жаркие фото из фотосессий в самых разных образах. Хильде нравится примерять яркие бикини и кружевное белье.

Чтобы подчеркнуть стройную фигуру, блондинка в основном использует светлые тона в одежде и надевает минимум украшений. За свои фото, покорившие тысячи мужчин, девушку прозвали эталоном красоты и даже самой красивой женщиной мира.

Акцентируя внимание на теле, девушка при этом не переходит границ приличий. Она примеряет белье, не оголяющее достоинства слишком сильно, но и скромными образы Осланд не назовешь.

К примеру, в ее профиле можно найти много фото, на которых модель позирует в кружевном белье на природе, чтобы прорекламировать модный бренд. В этот раз модель надела пикантное белье белого цвета с мелким принтом в цветочек и глубоким разрезом прямо на бюсте, отчего может показаться, будто лифчик просто порвался.

Именно данная пикантная деталь образа привлекла фанатов к себе:

«Красивая женщина😘; Вкусно; Я хочу тоже иметь тоже такое тело 🔥🔥; просто идеальная детка🔥💓👌; Безумие🤘🤘🤘😁🔥; не хватит комплиментов, чтобы описать👅👅; Эти сверкающие глаза 🤗🤗🤗❤; только Бог знает, какая ты красивая; Привет, красотка; Привет актриса! Ты Супер !!!🌹; Не в ту сторону, дорогая; Какая сексуальная. Леди; Твои глаза пронзают мою душу! Я смотрю в твои глаза и чувствую себя голым! Вау!; Красиво 🔥🔥😍⭐️».

В Инстаграм за жизнью модели наблюдают почти четыре миллиона поклонников, при этом благодаря рекламе одежды в социальных сетях Хильде получает около 40 тысяч долларов в год. Страницу в Инстаграме она ведет достаточно активно, постоянно подогревая интерес фанатов при помощи пикантных и открытых фото.

Девушка родилась в городе фьордов Бергене. Окончила университет, обучаясь на экономиста и получив степень бакалавра. Однако после начала работы быстро поняла, что шоу-бизнес может принести куда больший доход, чем ее основная специальность.

Хильде со временем занялась вокалом, приняла участие в певческом конкурсе и даже прославилась на всю страну. Затем девушка начала заниматься Инстаграмом и вести страницу более активно.

Изначально модель восхищала только в родной стране Норвегии своими кадрами, но после модельно съемки о девушке быстро узнали все.

Напомним, самая горячая скандинавская модель восхитила упругостью тела в дерзком мини

Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье

Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже