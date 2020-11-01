Норвежская модель Хильде Осланд, которую называют самой красивой женщиной мира, показала соблазнительные формы в обтягивающем наряде

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала на странице в "Инстаграм" серию фото, на которых запечатлена в белой спальне. Девушка позирует в белоснежном спортивном наряде из короткого топа с обворожительным декольте и тесных леггинсов, одежда идеально подчеркнула бюст, бедра и ягодицы красотки. Образ довершила слегка небрежная прическа: волосы хаотично собраны макушке.

На первом кадре Хильде замерла у зеркала и подтянула резинку штанов, задумчиво разглядывая свое отражение. На другом модель повернулась к камере с соблазнительной улыбкой и приложила руки к груди. На последнем снимке Осланд снова развернулась, чтобы поправить прическу, и дала полюбоваться на свои мускулистые ноги.

Пользователи социальной сети восхитились внешностью Хильде и засыпали ее комплиментами в комментариях:

"Самая красивая девушка за все времена"; "Знаешь, что я вижу в зеркале? Совершенство !!! 😍"; "🤩 Совершенство. Какое красивое великолепное тело. Красивое лицо. 💋💋💋"; "Выглядишь так сексуально"; "Волшебная"; "Костюм очень хорошо сидит на тебе с прекрасным телом. Завидую"; "Ух ты, мне правда нравится то, что я вижу, такая сексуальная и горячая"; "Ты просто маленький ангел, эти глаза потрясают"; "Невероятно красивая, и от твоей улыбки у меня дыхание перехватывает".

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