К сожалению, не все звезды могут жить в дружбе

Ведущая «Орла и решки», видеоблогер и актриса Настя Ивлеева уже полюбилась миллионам фанатов, но есть люди, которые не сильно дружелюбно относятся к звезде

Звезда сумела поссориться с несколькими знаменитостями, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся с людьми, которые не нашли общего языка с Ивлеевой.

Ведущая популярного шоу конфликтовала с российской певице Ольгой Бузовой во время режима самоизоляции. Обе не поделили контент. Якобы Бузова стала повторять за Ивлеевой серию трансляций Инстаграм, куда приглашались звезды. Позже телеведущая стала пародировать артистку и стала принимать ванны с лапшой как Ольга.

Телеведущая Ксения Собчак осудила Ивлееву и Тимати за то, что оба вытворяли всякие глупости в прямом эфире. Настя никак не отреагировала на выпад Собчак, но зато подписчики красотки накинулись на Ксению.

Регина Тодоренко и Настя Ивлеева вели передачу "Орел и Решка", из-за чего обоих стали считать соперницами.

Поклонники думали, что в передачу вернутся обе звезды, но Настя позвала свою подругу Юлию Коваль.

Кроме того, Регина утверждала, что вернется в шоу, однако Ивлеева отрицает это заявив следующее: "В какую "Решку" она там возвращается, вообще без понятия".

Бывшие лучшие подруги Ида Галич и Ивлеева поссорились после появления рейтинга самых богатых instagram-блогеров от Forbes.

Ида сообщила в Инстгарам, что попала на третье место, не принимая участия в гивах и розыгрышах. В сети сразу поняли, что Галич намекает на Ивлееву, которая "грешит" такими участиями.

Настя ответила: "Ох, Ида- Ида… Остановись, пожалуйста. Мы очень за тебя рады! Ты умничка".

Конфликт у Ивлеевой и телеведущей, бывшей жены рэпера Гуфа, Айзы Анохиной произошел после того, как первая решила помечтать о своем шоу на телеканале «Пятница», противопоставив свою идею передаче последней. В ответ Анохина сообщила: "Пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают быдло человеком....".

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».