Известная телеведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала, как занимается спортом

Неординарная ведущая популярное телепередачи обладает невероятной харизмой.

Так и на этот раз Настя на своей странице в Инстаграм вновь порадовала многочисленную армию фанатов, показав домашнюю тренировку, сообщает Politeka.net.

Под бравурную музыку лежащая на кровати Настя резко вскакивает и со "зверским лицом" выполняет физические упражнения: поднимает гантели и тренирует мышцы на тренажере.

На знаменитости черные короткие шорты и голубая футболка, тапочки она в один из моментов ролика сбрасывает со своих ног.

"Спорт или пожрать? 🏋🏼🍟👇🏽😂", – подписала ролик Ивлеева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 2 Ноя 2020 в 3:59 PST

Всего за 27 минут свежий ролик Насти посмотрели более 350 тысяч раз. Фанаты в комментариях традиционно восторгаются своей любимицей.

"Блин, спорт - это лучше наверное, но поржать ой как нравится. Ещё с кулинарными способностями моего мужа 😍👨🏾‍🦱 в сторис вечно всех соблазняем 😂😂😂😂 Настя, как такое придумываешь? В чем секрет Пожрать во время спорта🤣🤣🤣🤣💪💪💪 Для тебя точно жрать!! Достаточно худеть Жрать а затем спорт😂 Наверно сначала пожрать,а потом уж спорт😂 Красотка,Настя) Люблю буся Конечно же пожрать 😉😂😂😂 пожрать 🤤 Халк", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева разместила в соцсетях новое фото, на котором показала свой образ к популярному празднику.

"Как насчет Хэллоуина", - подписала снимок она.

Телеведущая попозировала в черном кожаном костюме с длинными рукавами и глубоким декольте. Красотка застыла перед камерой, слегка наклонив голову, показав необычный рисунок на лице.

Напомним, что болезнь изменила внешность Насти Ивлеевой из "Орла и решки", как она теперь выглядит: "Кому душу продала?".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из "Орла и решки" в мини-маечке нелепо подергала "усохшим" бюстом: "Шоу талантов".

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и решки» показала, как выглядела в детстве, красотку не узнать: «Вот какой у тебя…».