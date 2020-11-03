Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой последнее время все больше удивляет

Юморист поделился новым видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. При этом можно отметить, что он все меньше похож на себя.

На кадрах Кошевой предстал совсем непохожим на себя: артиста изменили до неузнаваемости огромные глаза и нос, а вот рот наоборот исчез. Такого эффекта удалось достичь благодаря специальной маске для видео.

В таком виде Кошевой решил показать пародию на известного ведущего политического шоу Савика Шустера.

«Новые гости в студии "Свобода слова Савика Уштера" Смтрите нас на сайте студии "Квартал 95"», - говорит на видео Кошевой.

Отметим, в Сети бурно отреагировали на увиденное.

«Ждун», «Нет слов», «О Господи», «Боже, какой ужас», «Испугаться можно», «На морского котика похож», «Иди проспись», "Опять нажрался", "Хватит кутить", «Очень красиво! Так ведь уже не Уштера, а Ностера», «Это уже Савик Ностер», «Женя привет, ты немного изменился , это корона или какая-то новая хрень?» - пишут в комментариях.

Напомним, Кошевой уже показывал Савика Уштера, но тогда свою внешность он изменил не так сильно. А вот на новом видео артист практически лишен привычного человеческого облика.

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Как сообщала Politeka, бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет".

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