Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой удивил преобразованием для пародии на известное политическое шоу

Юморист поделился новым забавным видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Кошевой предстал совсем непохожим на себя: артиста изменили до неузнаваемости огромные уши и глаза, сделанные при помощи соответствующей маски для видео. Кошевой же решил показать пародию на известного ведущего политического шоу Савика Шустера. При этом в его импровизацию решила вмешаться собака, которую недавно завели его жена с дочками. Животное начало задорно лаять за кадром, услышав бодрый голос хозяина.

«Всем привет! Это «Свобода слова с Савиком Уштером» и мы готовы начинать передачу! Как слышите, за кадром уже гавкают политики, поэтому скоро в эфире», - говорит на видео Кошевой.

Поклонники артиста активно комментируют видео.

«Добавить бороду и ты Галустян», «Евгений, вы курите?», «На Галустяна похож», «Шрек нервно курит в сторонке!», «Пить меньше надо, а то все подписчики разбегутся», «На Ткача похож», - пишут люди.

Ранее мы писали, что дочь Кошевого Варвара снялась в ситкоме "Папа может", но в будущем ни в каких глобальных проектах участвовать пока не собирается.

Варвара призналась, что к ее успехам родители не имеют никакого отношения.

"Никто никуда меня не пропихивает. Я сама пропихиваюсь!", - эмоционально рассказала дочь Кошевого.

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Как сообщала Politeka, бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» превратился в рэпера, Потап обзавидуется: «Йоу, друзья!».