Известная модель Деми Роуз поиграла с фантазиями фанатов

Знаменитая 25-летняя красотка взбудоражила внешностью в бикини, пишет Politeka.net. Модель разместила архивный кадр в своем Инстаграм, тем самым подогрев к себе интерес.

Звезда предстала в джинсовой рубашке, сжав пышную грудь в руках. Красотка соединила прелести, и те едва ли не выпрыгивали из рук.

Также модель натянула выше бедер трусики на тонких лямках, подчеркнув их идеальный объем.

Большая грудь, упругий живот, тонкая талия и пышные бедра - эта красотка сведет с ума любого мужчину.

Деми распустила волосы и закинула их набок. Кокетка улыбалась и выставила язык, при этом глаза ее были закрыты: "Горячая и милая".

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, однако, вероятно красотку завалили приятными сообщениями в директ.

Стоит отметить, что на страницу Деми уже подписаны 15,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Деми Роуз посветила своей гордостью в необычном черном бикини.

Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен.

Деми завязала черный поясок на талии, чтобы удержать ткань на месте.

Ранее мы писали, что Деми Роуз записала сториз, представ в мини-бикини. Треугольные лоскутки ткани обтянули пышную грудь и едва ли справлялись с тем, чтобы прикрыть самое пикантное.

Пышный бюст притягивал взгляд, как и тонкая талия с округлыми бедрами.

Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Форма ее широких глаз была подчеркнута благодаря черной стрелке и пышным ресницам.

Напомним, Деми Роуз с шестым размером показала, что на земле есть рай: нужный ракурс

Как сообщала Politeka, Деми Роуз показала свои необъятные богатства в "невидимом" белье: "Ты лиса!"

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