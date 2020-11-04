Известная модель Деми Роуз поиграла с фантазиями фанатов

Знаменитая 25-летняя красотка взбудоражила внешностью в бикини, пишет Politeka.net. Модель разместила архивный кадр в своем Инстаграм, тем самым подогрев к себе интерес.

Звезда предстала в джинсовой рубашке, сжав пышную грудь в руках. Красотка соединила прелести, и те едва ли не выпрыгивали из рук.

Также модель натянула выше бедер трусики на тонких лямках, подчеркнув их идеальный объем.

Большая грудь, упругий живот, тонкая талия и пышные бедра - эта красотка сведет с ума любого мужчину.

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Деми распустила волосы и закинула их набок. Кокетка улыбалась и выставила язык, при этом глаза ее были закрыты: "Горячая и милая".

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, однако, вероятно красотку завалили приятными сообщениями в директ.

Стоит отметить, что на страницу Деми уже подписаны 15,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Деми Роуз посветила своей гордостью в необычном черном бикини.

Необычность заключалась в том, что лифчик держался на тонких бретельках и спереди напоминал платье. Длинная ткань спускалась чуть ли не до колен.

Деми завязала черный поясок на талии, чтобы удержать ткань на месте.

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Blessed ✨ @stillvika

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Ранее мы писали, что Деми Роуз записала сториз, представ в мини-бикини. Треугольные лоскутки ткани обтянули пышную грудь и едва ли справлялись с тем, чтобы прикрыть самое пикантное.

Пышный бюст притягивал взгляд, как и тонкая талия с округлыми бедрами.

Модель распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Форма ее широких глаз была подчеркнута благодаря черной стрелке и пышным ресницам.

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