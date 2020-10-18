Знаменитость выглядит так, что от нее не оторваться

Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" сейчас находится на отдыхе

Звезда во время своего отдыха на островах регулярно делится жаркими кадрами, пишет Politeka.net. Так, модель записала сториз, валясь на песке.

Деми предстала в оранжевом бикини, которое едва прикрывало ее идеальные формы. Модель лежала на берегу, намочив свои груди и испачкав их в песке.

Красотка снимала себя крупным планом, показывая, едва не вывалившуюся грудь. Тонкие бретельки натянулись на затылке. Деми кокетливо смотрела в камеру и улыбалась. Длинные волос также были в песке и мокрые, но это ничуть не расстраивало аппетитную красотку.

Звезда потом увела камеру за спину, показывая свои упругие ягодицы в крохотном бикини. Пятая точка "поджарилась" под лучами солнца и смотрелась завораживающе: "Грязная и горячая".

Кадры не смогли собрать много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Возможно, красотке написали много приятного в личной переписке.

Напомним, Деми Роуз записала сториз, представ в черно-белом купальнике. Модель подняла камеру на собой, чтобы продемонстрировать аппетитный вид сверху, как можно лучше.

Ткань едва ли удерживала пышную грудь, от которой нельзя было оторвать взгляда. Также Роуз надела белоснежные плавки, которые подчеркнули ее тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз позировала в банном халате, соблазнительно приспустив тот до крайности – при малейшем движении тот может упасть с бюста. На голове Роуз также белое полотенце, а сама девушка не смотрит в сторону от объектива.

Напомним, Деми Роуз кокетливо приспустила халат, показав "розочки" во всей красе: "Нарушаем правила"

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в пикантной позе подставила свои самые сочные места солнцу: "Волшебная русалка"

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