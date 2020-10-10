Популярная мексиканская модель Playboy Кассандра Сьенега устроила горячую съемку в тесной душевой кабинке

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала страстные снимки, которые свели с ума ее поклонников. Сьенега была одета в миниатюрное бикини, которое с трудом могло прикрыть ее аппетитные формы. Девушка решила добавить огонька и застыла в неприличной позе, чтобы фолловеры могли рассмотреть самое сладкое. Кроме этого, Кассандра повернулась задом, похваставшись своей большой «пятой точкой».

«Тебе нравится, когда твоя девушка намокает?», - оставила откровенную подпись к посту звезда Playboy.

За четыре часа ее фото собрали почти 8 тысяч лайков. В комментариях поклонники стали восхищаться красотой модели.

«Оглушающая», «Ты великолепна», «Мне нравится, когда ты это делаешь», «Ты убиваешь», «Моя любовь», «Такая красивая», «Удивительная девушка», «Потрясающая», «Фантастическая. Люблю тебя, сестра», «Ты моя королева», «Супер», «Очень горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега похвасталась идеальной фигурой в облегающем бикини. Модель призналась, что купальник оказался немного тесноват, но она все равно устроила дерзкую фотосессию, засветив лишнее.

Напомним, что Кассандра Сьенега в микро-бикини свела с ума не только взглядом: "Добро пожаловать в мое логово".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега устроила горячую тренировку с подружками во дворе: "Ракеты".

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями: "Горячая малышка".