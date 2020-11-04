Известная модель Кендалл Дженнер показала показала, как любит развлекаться

На фото девушка сидела в черном корсете, перчатках, колготах и сапогах, примеряв образ Памелы Андерсон. Звезда позировала на уголке, оставив волосы распущенными. На втором кадре Кендалл уже танцевала, развернувшись спиной. Можно увидеть, как женская рука тянется к ее пятой точке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Барб проголосовал ... твоя очередь !!!", - написала Кендалл под фото.

Кайли Дженнер сразу решила прокомментировать публикацию сестры: "Вау"

Фанаты поставили почти 5 миллионов лайков и написали комментарии:

"Прошу прощения, где ваша талия?", "Близнецы !!!! Нет Томми Ли?", "Вы потрясающая", "Пэм !!! Ты победила", "Разве это не нереально, что вы можете делать все, что хотите, практически без последствий, и активно этим пользуетесь", "перформативный активизм в лучшем виде", "Теперь вы говорите нам, что делать? Думаю, нам тоже стоит устраивать супер вечеринки".

Сообщалось, что американская модель Кендалл Дженнер восхитила поклонников перевоплощением в легенду Голливуда Памелу Андерсон.

«Не зови меня крошка». Счастливого Хэллоуина. Я как Памела Андерсон в культовом боевике», - говорится в сообщении.

Напомним, Кендалл Дженнер сверкнула упругими местами в крохотном бикини на пляже

А еще Politeka писала, что Кендалл Дженнер без штанов и с вырезом посреди бюста эффектно умостилась на полу

Также Politeka сообщала, что Кендалл Дженнер в прозрачном платье показала гордость семейства Кардашьян



