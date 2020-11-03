Телеведущая Леся Никитюк пошутила над своей коллегой Ольгой Фреймут

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм.

«Эти правила должен знать каждый», - написала телеведущая.

В ролике Никитюк решила позарится на амплуа Фреймут, как эксперта в вопросах этикета.

Никитюк в шутливом ролике показала, как нужно есть вареники с вишней. Сперва она откусила половину, и красная ягодная начинка потекла ей просто по руке.

Затем Никитюк показала свою руку и отметила, что чтобы такого не произошло, вареник нужно есть целым. Она положила весь вареник в рот и продолжила что-то еще говорить, но слов уже было не разобрать.

Отметим, такой веселый ролик пришелся по душе фолловерам Никитюк.

«Жизненное правило», «Шикарные лайфхаки», «Буду уже, как ты есть», «У меня дочка так ест! Такая воспитанная девочка растёт)))», «Кого-то мне напоминает», «Где-то затопала ножками Оля Ф», «Красотка», «Леся лучшая», «Леся – троль», "где-то заплакала блондинка", - пишут в комментариях.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.