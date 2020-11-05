Проект "Танці з зірками" очень сильно повлиял на телеведущую Ольгу Фреймут

Откровенное заявление она сделала в интервью программе ЖВЛ.

По ее словам, она только в 35 лет научилась быть неидеальной женщиной.

"Я уже научилась быть неидеальной. Вот я даже с вами разговариваю и даю интервью в правый профиль. Я никогда в жизни этого не делала, потому что у меня асимметричное лицо и этот левый профиль красивый чем прав. Но я с вами разговариваю и мне уже более или менее безразлично. Представляете, что танцы делают с человеком?", - заявила популярная телеведущая в общении с журналистами.

Ольга Фреймут не передумала участвовать в "Танцях з зірками" зная, что украинцы сразу же увидят ее недостатки. Также телеведущая призналась, что посещает специальные сеансы с экспертом.

"Я прохожу сеансы с психогенетиком, чтобы понять на каком уровне произошел этот надрыв и я превратилась в снежную королеву. Ибо синдром "снежной королевы" он в жизни и помогает, так как для карьеры это очень хорошо, но и мешает, потому что иногда хочется подойти сказать: "Привет! Ты!", По плечу "А, давай!". Мне кажется если бы я так сделала, люди бы подумали, что меня уже надо в дурку везти", - продолжила бывшая участница "Танців з зірками".

Подытоживая, Ольга Фреймут похвасталась, как ей повезло с последним мужем, который понимает ее даже с одного взгляда.

"Я точно заслужила такого мужа. Потому что, действительно, это такое вичекане чувство, выдержанное. У него есть проблемы, он мало ли транслирует свои чувства ко мне какими-то словами, то есть он не сядет и не напишет мне сонет Шекспира, но он всегда рядом. Я могу посмотреть в магазине на какую-то вещь: "Ох, это так дорого", но коснулась пальто — вечером мне уже то пальто привезли домой. Вот это ценность, но самое важное это то, как он относится к детям, потому что для каждой женщины важно, чтобы рядом был любящий ее детей, кто любит их детей", - резюмировала телеведущая с журналистами.

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