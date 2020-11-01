Оля Фреймут показала, как они с Лесей Никитюк и Ильей Падзиной готовились к совместному танцу на шоу «Танці з зірками»

Известная украинская ведущая поделилась видео, на котором показала закулисье шоу. Об этом пишет Politeka.net.

На прошлой неделе к Фреймут и ее партнеру для танца присоединилась другая известная ведущая – Леся Никитюк. На новых кадрах можно увидеть, как они втроем готовились к новому выпуску, обсуждая концепт своих образах и, конечно, оттачивая танцевальные движения.

Также на видео можно увидеть фрагменты готового номера, например, кадр, где Никитюк страстно толкает Фреймут на кровать. Отметим, что для чувственного танца обе ведущие надели вызывающие наряды с декольте и глубокими разрезами на юбках.

«Танцевальные воспоминания», - подписала видео Фреймут.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Класс Оля, вы большая молодец что так работаете и стараетесь еще каждому стоит поучиться такой самодисциплине и жажде к лучшему», «Это нереально», «Леся, ты умничка», «Очень красиво, как всегда», «Оля, вы лучшая», - пишут люди.

Напомним, что в это воскресенье на шоу будут праздновать Хеллоувин. Участники шоу поменяются партнерами и примеряют на себя интересные образы.

В сети решили раскрыть карты, рассказав, кто с кем будет танцевать. Ольге Фреймут, которую регулярно критикуют в сети за отсутствие таланта, по решению продюсеров в пару достался Дмитрий Дикусар, который на проекте заменяет болеющего Диму Жука.

Напомним, скандальную Фреймут заклевали после смены партнера на «Танцях з зірками»: «Хватит издеваться над Димой…».

Как сообщала Politeka, как выглядела Ольга Фреймут до популярности, в Сети всплыло любопытное фото: "Стояла никому не нужная".

Также Politeka писала, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».