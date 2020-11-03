Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила небрежным видом во время очередной рекламы

Скандальная балерина привыкла к вниманию в сети, поэтому делится постами довольно часто. Чтобы избежать едких комментариев в свой адрес, связанных с неоднозначными выходками, Анастасия скрыла доступ к комментариям в Инстаграм. Несколько часов назад она решила показать, как прошел её благотворительный концерт и поделилась кадрами с подготовки к выступлению.

Тем не менее, на анти-фанатских аккаунтах знаменитости небрежный вид самой Волочковой не оценили. Хвастающаяся своим похудением звезда, очевидно, переборщила и сильно исхудала в ногах, отчего ее ноги в шерстяных ботинках немало удивили, а домашний и уставший образ рядом с машиной доставки воды и вовсе обескуражил.

Прямо перед выступлением балерина в очередной раз устроила рекламу для службы доставки воды и опозорилась из-за своего наряда. Вот что пишут в сети:

«заходи - не пожалеешь или эхх, прокачу😜😆🤣; Ржу. 🤣🤣🤣 Сон пропал. 😆 (У меня полпервого ночи) 🙈; "Облико оморале" у Кукуси на лицо 😜🤣; взгляд такой "замуж поздно, сдохнуть рано"; грязные чуни достала🤢🤦‍♀️..ну а постирать не судьба?🤮; Шуба... шорты... валенки... и все таки пачки на голове не хватает;) а так был бы законченный образ; на трассу пошла? 😁;; Какая ты убогая, Настя.; Боже, где одежда, тут трусы шуба, валенки😆 Еще же не зима, можно пока в шубе походить 😂Пьющая женщина как камаз».

Мы ранее также писали, что каждый день Анатасия проводит в зале и демонстрируя свою растяжку, мини-отрывки с выступлений и при этом неизменно старается избежать критики в свой адрес из-за некачественного исполнения танца.

В самом спортзале после балетной разминки Анастасия использует тренажеры довольно странно, каждый раз взбираясь на них и показывая в самых неуместных образах свою растяжку для того, чтобы просто похвастаться, уверены пользователи Инстаграм.

«Прекрасное начало воскресного дня.😊 Мой любимый Тренажер я использую по своему интересу.🩰🦢 Очень эффективное упражнение для развития и поддержания растяжки.👍🩰 #анастасияволочкова», - написала Волочкова под одним из роликов.

воему интересу" 😣😣😣😣😣. Читать книги тебе, Настас, нужно. Классиков, да побольше».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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