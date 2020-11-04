Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в самом смелом образе

На фото красотка была в футболке и стрингах. Образ девушка дополнила кроссовками. Сьюзи лежала в прозрачной качеле и задрала ноги, демонстрируя идеальные ягодицы. Кортес на кадре прямо закрыла глаза от удовольствия, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Детка", "красивая женщина", "Я люблю твои ноги детка", "Красивая ты, чудо", "Я люблю тебя, Сьюзи Кортез", "Это твое божественное", "Спокойной ночи красивая", "Мне нравится нажимать, мне нравится делать поцелуй драгоценным", "Мое небо, как ты прекрасна", "Как мне это нравится".

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортез появилась без штанов.

Так, Кортес позировала в розовом обтягивающем топе, который слегка оголил ее идеальные изгибы и татуировку. При этом длина топике казалась настолько экстремальной, что груди едва ли не выпрыгивали из-под него.

Откровенная красотка предстала без штанов и белья.

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