Сьюзи Кортес нагнала жару откровенным снимком

Как передает Politeka.net, 30-летняя бразильская фитнес-модель, дважды занимавшая первое место в конкурсе "Miss Bum Bum", опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, ради которого полностью лишилась приличия и одежды.

Так, Сьюзи предстала топлес в колготках-сеточке, лежа на коврике. Брюнетка соблазнительно выгнулась, приподнявшись на цыпочках. Руками девушка прикрыла "срам", вытянув их между ног, но бюст оставила нетронутым. Видно, как эффектно напряглись ее мышцы.

"На этой неделе у меня есть сюрприз на Хэллоуин. 🔥🎃", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Стоит отметить, не все остались в восторге от фигуристою Кортес. Некоторые разочаровались, намекая на искусственность ее форм.

"Вкусная🔥🔥"

"Какое разочарование, я верил, что ее тело - это работа в спортзале, и что она заботитися о своем имидже!!!"

"При всем уважении, которого вы заслуживаете, эти пластмассы похожи на спасательный круг"

"Спасибо, Сьюзи, счастливого Хэллоуина, хахаха"

"Бомбончито ... ❤️❤️❤️"

"Я люблю твои тыквы💝😀🔥"

"Монументальная❤️🔥"

Ранее мы сообщали, Кортес взбудоражила позой в красных кружевах. Модель встала на четвереньки и выпятила свою главную гордость, неоднократно приносившую ей победу на "Miss Bum Bum". Кроме того, Сюьзи усыпала постель лепестками роз, что придало снимку особого шарама.

"горячая мега лисица! Бразильская красавица 😘😈; Вкусный вид👌; Красивый образ; Вау, красивый стиль😄; Какая красивая поза🔥❤️😘😍; Красивая брюнетка, берегитесь, обжигает❤️❤", - прокомментировали пользователи.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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