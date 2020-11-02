Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала формы во всей красе

Привыкшая к вниманию многотысячной армии поклонников, Сьюзи довольно давно отбросила стыд и начала показывать фото, которые с трудом можно назвать приличными. Девушка занимается спортом едва ли не каждый день, но при этом также успевает сниматься в жарких фотосессиях, в которых предстает перед фолловерами Инстаграм в одном белье.

В этот раз Кортес продемонстрировала ягодицы, благодаря которым победила в конкурсе «Мисс бум-бум». В белом нижнем белье и персиковом топе спортсменка выглядела очень привлекательно.

Девушка повернулась спиной к объективу и специально выгнулась так, чтобы не скрыть от поклонников ничего. Пышные формы, как и ожидалось, произвели бурное впечатление в сети:

«Этой девушке повезло быть такой богатой!; В равной степени богиня; Моя драгоценная мисс вселенная; Очень красивое тело; Красиво 💯; Последний день страсти и приличий больше нет, очень красиво 💋; Аминь 🙏🙏 все равно спасибо 😘 за тебя, очень пышная🔥; Аминь 🙏 ♥ ️; Вау‼ ︎Замечательно‼ ︎✨❤️❤️❤️; Милый образ у горячей чертовки 😍😋».

Мы также писали, что каждый раз Сьюзи акцентирует внимание именно на ягодицах, ведь безумно гордится тем, что победила в конкурсе и получила неоднозначный титул, а также Кортез уверена, что довела свои формы до совершенства. Поэтому она демонстрирует достоинства без малейшего смущения и цензуры.

«горячая мега лисица! Любит меня Сюзи!; Насколько ты богата, детка❤️❤; Так собачка; Бразильская красавица 😘😈; Как ты попал в мамочку;Красивая брюнетка, берегитесь, обжигает❤️❤ красивая мамочка; Вы одна из самых красивых женщин планеты поздравляю женщину х Бог», - пишут поклонники.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц завлекла в кровать, оставшись в стрингах.

Как Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц показала, как достичь идеального "орешка"