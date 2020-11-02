Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала роскошный образ в черном белье с подвязками

Молодая модель продолжает интриговать образами при помощи пикантных нарядов, едва прикрывающих ее тело. Девушка является популярной и востребованной моделью, поэтому в Инстаграм делится лучшими из своих последних кадров.

Эби решила показать одно из фото, на котором позировала лишь в черном белье с подвязками и шнуровкой на бедрах, доходящей до самых ягодиц. Чтобы подчеркнуть загорелое тело и идеальную кожу, модель надела лишь черное белье, дополнила образ золотыми украшениями с массивными серьгами и повернулась к камере спиной.

Кадр, на котором Эби показывает пятую точку во всей красе, не оставил равнодушными никого:

«Великолепная кукла🌹🌹🌹; Боже !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 я люблю их всех; Все дело в комбинации! Зрительный контакт с малышкой😍😍; Настолько совершенен; Великолепные красотки 🔥🔥; Королева!!!! 😍❤️; Я ошеломлен 🥺🤤🤤💕; Ты так хорошо выглядишь; Ты такая красивая 😍; Alllll номер один 😍; Я люблю тебя 😍😍😍; Богиня 😍; Картинка идеальная, королева, пожащите😍😍; Мне нравятся все твои формы Эбигейл 😍😍😍😍 ты выглядишь великолепно 😍; Королева ❤️; Великолепно 😘».

После долгого отсутствия в социальных сетях, модель начала снова активно вести свой профиль и показывать самые жаркие фото за последнее время. Так как Эби рекламирует исключительно нижнее белье и домашнюю одежду от популярных онлайн-магазинов, в ее Инстаграм все кадры достаточно пикантные.

При этом модель не переходит грани приличий и никогда полностью не раздевается, лишь частично демонстрирует ягодицы и бюст в трендовых кружевах и сеточке. Также Эби не меняет собственный стиль. Как видно на фото, она с удовольствием носит даже дома шелковые халаты с кружевами и не носит белье.

Придать пикантности личному фото помог расстегнутый халатик и приоткрытый рот модели. Кокетливо выставив бюст прямо перед объективом, звезда спровоцировала бурные обсуждения в сети.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"