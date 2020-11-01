Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, похвасталась идеальными изгибами в блестящем белье

Модель начинала свой путь в модельном бизнесе непросто, пишет Politeka.net. В 20 лет будущая звезда приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако дошла только до полуфинала.

Чтобы хоть как-то прокормиться, красотка работала помощником юриста, секретарем и барменом. Однако слава пришла к ней в 2013 году, когда формы красотки привлекли внимание пользователей Фейсбука. После этого карьера красотки стала расти.

Звезду приглашают на различные съемки знаменитых журналов. Параллельно Эби ведет свой Инстаграм.

Так, несколько часов назад модель опубликовала жаркие снимки в одних трусиках с блестящими лямками, подчеркнувшими "шелковые" ягодицы.

Звезда скрыла руками свой аппетитный бюст, который прямо норовил выпрыгнуть. Поза звезды в воде была не менее горячей - красотка стояла опершись на локти и выставив пятую точку.

"Какое фото из этих твое любимое!? 😎 Комментарий ниже! 🔥🔥🔥", - написала знаменитость.

За 10 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили жаркие кадры, так и не выбрав свой любимый.

"Суперкукла", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд надела белое белье. Корсет обтянул тонкую талию, а внизу из него торчали крепления, предназначенные для чулков.

Большие груди выпирали из декольте, едва ли и вовсе не выпрыгивая из него.

Из-под корсета выглядывали маленькие трусики на тонких лямках. Фото просто обжигало.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"