Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала пикантный домашний образ в кружевном халате

После долгого отсутствия в социальных сетях, модель начала снова активно вести свой профиль и показывать самые жаркие фото за последнее время. Так как Эби рекламирует исключительно нижнее белье и домашнюю одежду от популярных онлайн-магазинов, в ее Инстаграм все кадры достаточно пикантные.

При этом модель не переходит грани приличий и никогда полностью не раздевается, лишь частично демонстрирует ягодицы и бюст в трендовых кружевах и сеточке. Также Эби не меняет собственный стиль. Как видно на фото, она с удовольствием носит даже дома шелковые халаты с кружевами и не носит белье.

Придать пикантности личному фото помог расстегнутый халатик и приоткрытый рот модели. Кокетливо выставив бюст прямо перед объективом, звезда спровоцировала бурные обсуждения в сети.

«Всем удачных выходных Люблю вас, ребята 💋💋», - пишет Эби.

Вот как реагируют фанаты:

«Вау!! 😍😍😍😍; Скучаю по тебе великолепной 😍😍😍; Такая потрясающая бомба, близко к экстазу !!!; Такая ангельская богиня !! ✨✨; Настоящая королева ❤️; Так огонь 🔥🔥🔥; Ты тоже, Эбигейл .. такая красивая; ️❤️ Богиня❤️❤️; И тебе того же, Аби 😘; Прекрасная моя любовь❤️😘; Милый ребенок; Желаю и тебе отличных выходных, Эбигейл 😊🙌🏻☀️; Навсегда одержим тобой 😍; Ты тоже, Эбигейл! Выглядит великолепно! 😜; Идеально 💚❤️; Как всегда потрясающе 😍; Ты здесь похожа на ангела 🤍».

Отметим, мы также писали, что модель долгое время отсутствовала в Инстаграм, поэтому не публиковала ни одного нового кадра с последних фотосессий. Однако, пару дней назад Эби объявила, что возвращается и торжественно завалила профиль пикантными кадрами с последними удачными фото.

В этот раз красотка показала фигуру в черном белье с подвязками и ремешками. Девушка распустила длинные волосы, нанесла яркий макияж с акцентом на губы и взяла в руку белую розу, чтобы сделать еще один акцент на фото.

«Не судите о книге по обложке; ) 🔒 1 или 2! ?? Какой ваш любимый образ!? Комментарий ниже 💋», - написала Эби под стильными кадрами возле статуи.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"