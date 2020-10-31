Известная американская модель Эбигейл Ретчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, предстала в белоснежном белье на загорелом теле

Модель с красивой фигурой балует фанатов фото, от которых невозможно оторваться, пишет Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала селфи, "развалившись" на полу.

Звезда надела белое белье. Корсет обтянул тонкую талию, а внизу из него торчали крепления, предназначенные для чулков.

Большие груди выпирали из декольте, едва ли и вовсе не выпрыгивая из него.

Из-под корсета выглядывали маленькие трусики на тонких лямках. На свои стройные ножки Рэтчфорд натянула белые чулки, отчего образ получился еще более соблазнительным: "Фигурка - топ!".

Красотка делала селфи на полу, выставив язык, которым облизнула верхнюю губу.

Фото было сделано в гардеробе знаменитости, что видно по полкам обуви позади.

Жаркий кадр в сторис не собрал много комментариев и лайков в открытом доступе.

Напомним, Эби Рэтчфорд надела черное белье с золотыми кнопками и пряжками. Такое белье отлично подошло бы к взрослым играм.

Из узкого лифчика едва ли не выпрыгивала большая грудь. Последнюю сдавили ремешки, отчего она стала выглядеть еще привлекательнее.

Также чуть выше бедер трудно не заметить поясок для чулок.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд в белом платье с декольте эффектно позировала на камеру, демонстративно «стреляя» глазами в кадр.

«Мне так понравилось это платье, что я не могла решить, какое фото опубликовать 😩😂 Помогите мне выбрать! Какой из них ваша любимая?» - говорится в сообщении.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"