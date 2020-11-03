Фото Анастасии Заворотнюк, которая уже продолжительное время борется с раком, всколыхнуло общественность

Снимок любимицы миллионов появился на фан-странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Заворотнюк запечатлена без макияжа. Она одета в серый гольф и черную куртку. Также можно заметить, что актриса кажется немного полнее, чес ее привыкли видеть.

«Здесь она очень милая, естественная», «Без прикрас... Красивая, веет теплом!», «Какая же ты милая, Настюша❤️❤️❤️!», - пишут в комментариях.

В Сети Заворотнюк желают скорейшего выздоровления.

«Здоровья, здоровья, и только здоровья все будет хорошо», «Здоровья, здоровья и как можно больше сил и оптимизма», «Настенька!! Поправляйся!», «Настенька, держись», «Всё будет хорошо! Поправляйся!!!! Мы с тобой», «Настюша, красавица наша, поправляйся, пожалуйста! Мы тебя ждем! Очень тебя любим, умница-красавица!!», - пишут поклонники.

Напомним, сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак появились в 2019 году. В середине мая 2020 директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров публично заявил, что у актрисы глиобластома. При этом родные артистки не отрицают, что она больна, но никаких комментариев по этому поводу не дают.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом.

Как сообщала Politeka, грустная дочь Заворотнюк в траурном виде рассказала об увиденном знаке с неба.

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть.