Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк во всем черном рассказала о странном случае, который с ней произошел

Как сообщает Politeka.net, на днях Анна Заворотнюк поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она рассказала о необычном посетителе, который побывал у нее дома.

«Представляете, ко мне на балкон прилетел настоящий орёл! Интересно, к чему бы это? Я подошла к нему так близко, невероятно красивая и грациозная птица. Не зря она является символом отваги, гордости, храбрости и других положительных качеств. Сфотографировать даже успела!», - написала девушка.

Она также рассказала, что орлы находят себе пару один раз и на всю жизнь.

Заворотнюк поделилась двумя новыми фото. На одном она запечатлела самого героя поста. Орел действительно уселся прямо на балконе ее дома.

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На втором же фото сама Анна позирует в своей спальне. При этом на фото она позирует во всем черном, будто в трауре.

Стоит отметить, что в комментариях к посту девушке рассказали, что появление орла может стать плохой приметой.

«У меня прилетал перед смертью мамочки. Я не знала о такой примете. А потом мамы не стало», - написала одна из комментаторов.

Другие комментаторы также забеспокоились о состоянии матери красотки, которая уже давно борется с раком мозга.

«А мама жива?», - интересуются люди.

Комментаторы также обратили внимание на то, что глаза Анны на фото выглядят очень грустными.

Впрочем, для большинства такие приметы остаются просто суевериями.

Напомним, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк с идеальной укладкой рассказала о своих развлечениях.

Также Politeka писала, что печальная дочь Заворотнюк облачилась во все черное и потрясла признанием: "Время подводить итоги".