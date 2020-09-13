За нее волнуются все

Больная раком актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время прервала молчание и поделилась трогательными домашними кадрами

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже долгое время борется с раком мозга. Ее родные и близкие предпочитают не комментировать процесс лечения, а сама актриса уже давно не появлялась на людях и не делала никаких заявлений.

Как сообщает Politeka.net, 13 сентября Заворотнюк впервые за долгое время поделилась новым постом в своем Инстаграм. При этом в нем актриса вновь никак не прокомментировала свою болезнь.

Публикация оказалась посвящена 12-й годовщине ее свадьбы с фигуристом Петром Чернышевым. Так, Заворотнюк показала сразу несколько милых поделок от ее младшей дочери, которая решила трогательно поздравить родителей с праздником.

«Подарок от доченьки на 12-ю годовщину свадьбы. И просто самое лучшее творчество», - написала актриса.

Ее поклонники активно комментируют пост.

«Самый ценный подарок! Очень красиво! Оставайтесь такими же счастливыми и красивыми, берегите себя и Вашу семью!», «Люблю Вас очень! Мы молимся за Ваше здоровье, и безумно скучаем, пересматривает Ваши фильмы и передачи! Лишь бы все обошлось и Вы были снова с нами скорее здоровая!», «Настенька, мы скучаем и желаем всего самого лучшего! Все будет хорошо!», - пишут люди.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом.

Как сообщала Politeka, грустная дочь Заворотнюк в траурном виде рассказала об увиденном знаке с неба.

Также Politeka писала, что больная раком Заворотнюк внезапно прервала молчание, фото с мужем облетело сеть.