Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о закатах

На фото красотка была в прозрачной сеточке. Образ дополнила Деми аналогичной накидкой. Звезда стояла довольно близко к фотографу на берегу моря. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"От заката до рассвета", - написала красотка.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Мне нужен парень", "Выглядите потрясающе, но оставайтесь сильными, мальчики", "Абсолютный огонь", "Представьте, что Деми отвечает", "Красивая дама", "Очень красивая леди", "Целует мою любовь", "Настоящая русалка", "Самая красивая милая принцесса", "Эффектно великолепный", "Рождение богини-королевы", "Плохая королева земли", "Прости, ты выглядишь красиво, я бы тебя целиком съела !!!", "Деми, ты девственница, я люблю тебя", "Я ищу человека в шляпе !!", "На этом фото все красиво", "У вас очень красивый бюст мисс Роуз".

Сообщалось, что Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз похвасталась пышными ягодицами в модном купальнике.

В этот раз Роуз посветила ягодицами в салатовом бикини с изображением крупных лепестков на ткани. Она повернулась спиной к камере, показала свои достоинства и кокетливо прикрыла их накидкой из сеточки.

Напомним, Деми Роуз "запаковала" роскошный бюст в сеточку, усыпанную камнями и бусинами

А еще Politeka писала, что фигуристая Деми Роуз посветила зарумяненными "пышками" в черном купальнике

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз в слишком маленьком лифчике от купальника еле удержала загоревшие "ананасики"



