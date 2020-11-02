Британская инстадива Деми Роуз разгорячила мегаоткровенным нарядом на Хэллоуин

Как передает Politeka.net, 25-летняя модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым ослепила публику.

Так, Деми стянула пышный бюст сеточкой: одна сторона наряда была усыпана камнями, другая - перламутровыми бусинами. Казалось невероятным, что всего несколько полосок ткани могут удерживать такой внушительный "груз".

На лице у девушки была серебристая маскарадная маска с черными перьями. Волосы Роуз уложила на плечо, свернув необычной косой.

"Сюрреалистический соблазн 🖤 Это была лучшая фотография, которую я сделала за всю ночь, так как на балу не было телефонной зоны. У меня был самый лучший Хэллоуин! Надеюсь, вам всем тоже понравилось!", - подписала фото модель.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Безумие 🔥"

"Мне нравится твоя атмосфера 😍"

"Драгоценный красивый очаровательный привлекательный маленький ангел, упавший с небес 😍🌹😘🥰"