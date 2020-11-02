Британская инстадива Деми Роуз разгорячила мегаоткровенным нарядом на Хэллоуин

Как передает Politeka.net, 25-летняя модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым ослепила публику.

Так, Деми стянула пышный бюст сеточкой: одна сторона наряда была усыпана камнями, другая - перламутровыми бусинами. Казалось невероятным, что всего несколько полосок ткани могут удерживать такой внушительный "груз".

На лице у девушки была серебристая маскарадная маска с черными перьями. Волосы Роуз уложила на плечо, свернув необычной косой.

"Сюрреалистический соблазн 🖤 Это была лучшая фотография, которую я сделала за всю ночь, так как на балу не было телефонной зоны. У меня был самый лучший Хэллоуин! Надеюсь, вам всем тоже понравилось!", - подписала фото модель.

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Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Безумие 🔥"

"Мне нравится твоя атмосфера 😍"

"Драгоценный красивый очаровательный привлекательный маленький ангел, упавший с небес 😍🌹😘🥰"

"Экстравагантная🌹🌹"
"Мой телефон горит 🔥❤️😍"

Ранее мы сообщали, Деми показала, как нежится под лучами солнца в черном бикини. Девушка подставила самые аппетитные места, чтобы те хорошенько "подрумянились".
Ее пышная фигура является объектом горячих споров: не секрет, что Роуз не стесняется своих габаритов, а, наоборот, считает это достоинством, выставляя полуобнаженные снимки в Сети. Примечательно, что ранее, в подростковом возрасте, Роуз страдала от анорексии. Теперь же модель живет в гармонии с собой.