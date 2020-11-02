Британская инстадива Деми Роуз разгорячила мегаоткровенным нарядом на Хэллоуин
Как передает Politeka.net, 25-летняя модель опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, которым ослепила публику.
Так, Деми стянула пышный бюст сеточкой: одна сторона наряда была усыпана камнями, другая - перламутровыми бусинами. Казалось невероятным, что всего несколько полосок ткани могут удерживать такой внушительный "груз".
На лице у девушки была серебристая маскарадная маска с черными перьями. Волосы Роуз уложила на плечо, свернув необычной косой.
"Сюрреалистический соблазн 🖤 Это была лучшая фотография, которую я сделала за всю ночь, так как на балу не было телефонной зоны. У меня был самый лучший Хэллоуин! Надеюсь, вам всем тоже понравилось!", - подписала фото модель.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Безумие 🔥"
"Мне нравится твоя атмосфера 😍"
"Драгоценный красивый очаровательный привлекательный маленький ангел, упавший с небес 😍🌹😘🥰"
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
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