Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала пышную фигуру в черном бикини

Пышногрудая знаменитость каждый день подчеркивает свои формы благодаря стильным и открытым бикини. Девушка не скрывает достоинств после того, как страдала от анорексии в подростковом возрасте из-за желания сбросить лишний вес.

Раньше Роуз комплексовала из-за довольно пышной фигуры. Травля сверстниц довела девушку до того, что она голодала и заработала множество проблем с желудком. После того, как Деми попала в больницу, она пообещала родителям, что больше худеть не будет.

Поэтому Деми с гордостью делится каждым фото в Инстаграм, акцентируя внимание на бюсте и бедрах. Как видно на одном из кадров Роуз, девушка любит отдыхать на солнце, загорать на пляже и показывать модные бикини без смущения. Черное бикини крошечного размера подчеркнуло все достоинства девушки и впечатлило фанатов:

«Я чувствую, что тебя соблазняет; это волшебство👏👏👏 ...‼ ️; Вау, какое произведение искусства; богиня естественной красоты; Alwyes красивый ❤️; Увеличение тела .. ты немного перебрала; Красиво👌; Твоя красавица; Очень хорошо; 🔥🔥😍 хорошо; хочется продолжения, нагуляли аппетит😢😢😢; такие твои крутые 😍😍; Так ты на закате для меня; Ты была бы моей королевой 👸 ❤; Как красиво ♥ ️ ♥».

Мы также писали, что постоянно появляясь на публике в открытых и даже откровенных нарядах, Роуз запомнилась в сети манерой демонстрировать тело без прикрас. В этот раз она позировала лишь в черной сеточке-халатике и тонком белом кружеве с вышивкой на бюсте.

Примечательно, что появиться среди отдыхающих на курорте Деми решила именно в таком виде, тогда как рядом можно заметить довольно скромно одетых отдыхающих людей. Роуз не стала скрывать бюст слишком сильно, потому намерено приоткрыла зону декольте. Вот как реагируют в сети:

«Довольно карие глаза🧡✨; Прекрасные глаза; очень хорошо сложена, юная леди; Люблю бюстгальтер; Твои глаза 😍😘❤️;Так красиво, так приятно; продолжай в том же духе, LOL; Вы невероятно красивы 🔥🔥; @demirosemawby плывущие ореховые облака падают с небес ☁️».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике