Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", впечатлила жарким фото с новым образом

Молодая красавица старается показывать в Инстаграм лучшие фото, при этом сама Роуз подчёркивает, что обладает естественной красотой и ей есть чем удивить. Каждый раз на фото Деми показывает фигуру без капли смущения, так как гордится ею. Девушка преодолела расстройство пищевого поведения из-за жестких диет и теперь учит других принимать себя.

На публике Деми известна тем, что оголяется без капли стыда. Даже во время светских мероприятий она может появиться в прозрачном платье или без белья. Все ее снимки собирают множество комментариев и этот раз не был исключением.

На представленном фото Роуз решила кокетливо приспустить лямки нежно-розовой кофточки со стяжками на бюсте и показать тем самым, что позирует она перед камерой без белья:

«Каждый раз, когда мне нравятся твои фото, я таю; Милая !!! очень замечательный вид, и еще она сама кошка .... minhauuu !!!; Как красиво ты выглядишь; Красивые глаза женщине!; Так потрясающе; грудастая красотка; Идеальная красота и классическая фигура; ой, детка😍 подарите лифчик😉📷👍; Красивый вид; Очень хорошо; Прекрасные и идеальные формы, дорогая; Сильное платье; Это только я или это платье до странности слишком узкое».

Мы ранее писали, что девушка имеет очень яркую внешность, потому всегда старается подчеркнуть ее самыми разными способами. Так как Роуз считает, что худеть не обязательно для того, чтобы получить идеальную фигуру, она нередко оголяет достоинства в бикини, подчеркивая – она не боится собственных недостатков, ведь у нее их просто нет.

Постоянно появляясь на публике в открытых и даже откровенных нарядах, Роуз запомнилась в сети манерой демонстрировать тело без прикрас. В этот раз она позировала лишь в черной сеточке-халатике и тонком белом кружеве с вышивкой на бюсте.

Примечательно, что появиться среди отдыхающих на курорте Деми решила именно в таком виде, тогда как рядом можно заметить довольно скромно одетых отдыхающих людей. Роуз не стала скрывать бюст слишком сильно, потому намерено приоткрыла зону декольте.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике