Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, впечатлила формами в декольте

Снимки знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.

Так, красотка позирует в красном наряде с «бездонным» декольте, которое эффектно подчеркивает главную гордость красотки. В какой-то момент Кузнецова решила примерить маску, которая совершенно меняет ее лицо.

А поскольку кадры знаменитость решила выбросить у себя в ленте Stories, ее поклонники были лишены возможности высказаться об упругих «шарах» кумира.

До этого мы рассказывали, что Мила Кузнецова поразила соблазнительным костюмом на Хэллоуин.

У себя в Инстаграм девушка опубликовала мрачные фото, на которых во всей красе показала свою главную гордость. Мила выбрала образ мертвой невесты. Она надела черный корсет с невероятно глубоким декольте. Модель так сильно сдавила своих «малышек», что на них стали просматриваться вены.

Впрочем, звезду это похоже не беспокоило. Она вывалила своих «близняшек» напоказ и игриво улыбалась.

«Happy Halloween. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», - подписала фото звезда.

Напомним, что Мила Кузнецова разделась и показала, что огромный у нее не только бюст: "Классный орешек".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова пошалила своим 13-м размером бюста в баре: «Можно и стаканчик поставить».

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова показала поспевшие "арбузы" в красной мини-кофточке: "Невспаханное поле".