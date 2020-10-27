Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, показала себя в нижнем белье

Так, на опубликованных в Инстаграм кадрах, красотка позирует в черном откровенном белье, причем на одном фото она стоит лицом к камере, а на втором – повернулась к фотографу своей массивной "пятой точкой", передает Politeka.

"1 или 2? Тяжелая грудь или большая попа?", – подписала кадры знаменитость.

Кроме белья Мила надела на голову веночек, а на одной из фотографий знаменитость держит в руках полупрозрачную черную ткань. С такими данными Мила могла бы претендовать на звание "Мисс ягодицы"

Фанаты разделились во мнениях, но, в основном, все восхищены смелостью и внешностью девушки.

"Красивые большие бедра, как я и хотела 1, все очень красиво и аккуратно😍 Фигура топ 🔥 красиво Первая и ето многие скажут👍 Персик 🍑 в шоколадной 🍫глазури Попа супер! Подтянутое , упругое тело, 👍🏻 Какой сочный персик 🤗😉 Однозначно второе🤗 Тебе очень идёт этот комплект Это божественная попа !!! Классный орешек Мне больше нравится второе фото👍классный образ 👍", – пишут они.

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала невероятный вид во время велопрогулки.

"За что я люблю осень? За эту всеобщую умиротворенность. За тишину, спокойствие, безмолвие. За это ощущение реальной нереальности, словно все вокруг замерло, время остановилось, а ты стоишь, вдыхаешь морозный, освежающе колючий воздух, и на душе так тихо… словно всего остального мира вместе с его проблемами и суетой вдруг не стало", - говорится в сообщении.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».