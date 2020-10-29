Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, показала внушительные формы в смелом декольте

Знаменитая украинская модель, которая поражает публику своим внешним видом и каждый день подчеркивает, что ее достоинства настоящие, снова взбудоражила видом. Как известно, Мила гордится собой из-за того, что смогла добиться успеха среди моделей с нестандартной внешностью и фигурой.

Чтобы привлекать к себе внимание еще и в социальной сети, она отказывается скрывать грудь, поэтому выставляет ее напоказ в самых смелых декольте. В этот раз на фото Мила похвасталась с удачного ракурса, как выглядит ее рекордный бюст 13 размера в тоненькой безрукавке красного цвета.

«Мила, ти выглядишь просто шикарно😍🔥 фото очень красивое❤️😍; совершенно с тобой согласна💞 Твори добро и добро окружён будешь👌; Я уже давно заметила, что тебе очень идет красный цвет ❤️❤️❤️; Хороших людей больше👍; Вот это действительно так, я в этом уже убедилась; Какой взгляд, тут невспаханное поле 😍очень красивое фото ❤️; Тебе очень идёт красный цвет🤗 Прекрасная😻; Очень красивое фото и просто замечательные слова👏; Это действительно так, я полностью согласна; Ты просто потрясающе выглядишь ❤️ я всегда говорю только хорошее ❤️».

Также Мила разместила в соцсети видеоролик, на котором она дефилирует взад-вперед в откровенном белье красного цвета. Периодически она подходит к камере совсем близко и то показывает свою великолепную грудь, то посылает фанатам воздушный поцелуй.

"Я настоящая!!! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см., а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью!) Он у меня 89см и так разница 47 сантиметров и это ребята БОЛЬШЕ 15 размера) есть много женщин которые имеют большую грудь но и в придачу очень большие остальные части тела(спину, живот), а размер груди-это пропорции в объёмах груди и под грудью!

Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела! К чему я это все пишу))) Есть девушки которые настолько фотошопят свои фотографии что в реале это совершенно другой человек🤣🤔🤣 для чего они это делают? да чтобы нравиться другим-это люди с большими комплексами(( Будьте настоящие, а самое главное с позитивом в душе!", – подписала ролик Кузнецова.

Напомним, украинка с 13-м размером бюста едва не разорвала блузку пышной гордостью.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером бюста покорила подиум в коротком платье.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером свела с ума формами в облегающем топе: «Плоды созрели».