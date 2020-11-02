Украинская модель Мила Кузнецова, которая является счастливой обладательницей 13-го размера груди, подразнила соблазнительными кадрами
Как передает Politeka.net, видео она опубликовала в ТикТоке.
Кузнецова показала, как курит кальян, выдыхая густой дым. При этом она подчеркнула красоту своего пышного достоинства глубоким декольте блестящего платья.
«Хочу их целовать», «Паровоз, но красивый», «Класс, девка», «Очень очаровательная и милая девушка», «Ух ты!», «Хорошенькие», «Супер», - пишут в комментариях.
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Напомним, ранее Мила Кузнецова поразила соблазнительным костюмом на Хэллоуин
У себя в Инстаграм девушка опубликовала мрачные фото, на которых во всей красе показала свою главную гордость. Мила выбрала образ мертвой невесты. Она надела черный корсет с невероятно глубоким декольте. Модель так сильно сдавила своих «малышек», что на них стали просматриваться вены.
Впрочем, звезду это похоже не беспокоило. Она вывалила своих «близняшек» напоказ и игриво улыбалась.
«Happy Halloween. Кто не спрятался, я не виновата. Теперь иду за Вами», - подписала фото звезда.
Напомним, что Мила Кузнецова разделась и показала, что огромный у нее не только бюст: "Классный орешек".
Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова пошалила своим 13-м размером бюста в баре: «Можно и стаканчик поставить».
Также Politeka писала, что Мила Кузнецова показала поспевшие "арбузы" в красной мини-кофточке: "Невспаханное поле".