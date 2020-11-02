Американская модель и Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо впечатлила роскошной фигурой во время отдыха
Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.
«Праздник праздник», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Калпо позирует сидя перед камерой на фоне пляжа, элегантно расставив ноги. При этом знаменитость заглядывает в кадр, излучая женственность и красоту.
«Это пожар», «просто невероятный вид», «ты просто бомба», «ты выглядишь так мило с этой прической», «богиня, нельзя так хорошо выглядеть», «привет, солнце», «кажется, я хочу на тебе жениться», «о боже, до чего же ты красивая», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свой отдых с сестрой
Оливия Калпо родилась в мае 1992 года. Своей яркой внешностью модель обязана родителям: ее отец - итальянского происхождения, а у ее матери итальянские и ирландские корни. Оба родителя являются профессиональными музыкантами.
Кроме нее в семье есть еще четверо детей, в том числе София, с которой Мисс Вселенная и опубликовала фото.
Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».
Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".
Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".