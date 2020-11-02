Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой в спортзале, неудачно «нарисовав» себе брови

Снимки опубликованы на фан-странице звезды в Instagram, передает Politeka.

«Я очень люблю уютные домашние вечера после насыщенной физической нагрузки в балетном зале», - говорится в оригинальном посте.

Обратим внимание, что на снимке Волочкова позирует в красной кофте дома, после тренировки. А вот на фан-странице видно балерину прямо во время занятий. Пользователи сети обратили внимание на неестественные брови знаменитости.

«Так пыхтела, что забыла где бровь надо рисовать», «у этой женщины только один талант - она может из всего сделать мерзость, пошлость, вульгарность», «вспомнила Челентано в "Упрощение строптивого", как он дрова рубил, когда ему кекса хотелось. Может и наша такая, напряжение сбрасывает? А смысл себя так истязать, да еще вниз годовой? Про 5 о*газмов в день уже не заикается», - пишут пользователи.

До этого сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова напомнила о себе фирменным шпагатом

«Прекрасное светлое утро в новом домашнем костюмчике. Глазами любимого. Спасибо, Яночка, за внимание и добро. Костюмчик мне доставили прямо на сцену перед премьерой», - подписала фото звезда, намекая, что именно так развлекается со своим любовником, которого никому не показывает.

Напомним, что покрасневшая Волочкова не удержалась, расставив ноги на камеру: «Это такое счастье».

Как сообщала Politeka, скандальная Волочкова напугала состоянием, показав редкий кадр с матерью и дочкой: "Ноги стерты в кровь".

Также Politeka писала, что перебинтованная Настя Волочкова рассказала, как расплачивается за любовь: "Дикая боль".