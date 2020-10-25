Балерина Анастасия Волочкова показала результаты своих тренировок

Как передает Politeka.net, соответственными кадрами знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.

"Пуанты - моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь. Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели", - сообщила балерина в подписи к фото.

Но особое внимание привлек второй снимок, на котором видны результаты ее тренировок: искореженные ноги и перебинтованные пальцы просто ужасают.

"В эти дни я просто как русалка на ножах. Но вот на прогоне вчера эту дикую боль скрасил приятный сюрприз в виде белых роз", - подытожила балерина.

Ранее мы рассказывали о том, что Волочкова снова показала всем свою фирменную растяжку. На снимке в соцсети она позирует во время тренировки, демонстративно расставив ноги на камеру. При этом балерина не удержалась, снимая все происходящее в зеркало.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.